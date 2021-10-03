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زيادات في أسعار سيارات «هافال جوليون» تصل إلى 10 آلاف جنيه

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 320 إلى 385 ألف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 2:40 م, الأحد, 3 أكتوبر 21 2:40 م, الأحد, 3 أكتوبر 21

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أرسلت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «هافال» في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة – اليوم-، التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات «هافال جوليون» بقيمة تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

بحسب المنشور الصادر عن «غبور أوتو»، ارتفعت أسعار طرازات «هافال جوليون» الفئة الأولى «Standard» إلى 320 ألف جنيه، مقارنة بنحو 315 ألفًا سابقًا.

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وصعدت أسعار سيارات «جوليون» الفئة الثانية «Deluxe» إلى 340 ألف جنيه، بدلًا من 335 ألفًا.

وحددت طرازات «جوليون» الفئة الثالثة «Deluxe SR» بسعر 360 ألف جنيه، مقابل 355 ألفًا.

وتقدم سيارات «جوليون» الفئة الرابعة «High Deluxe» بنحو 385 ألف جنيه، بدلًا من 375 ألفًا.

ينتمي طراز «هافال جوليون» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

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بقلم المال - خاص

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