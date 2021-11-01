سيــارات

زيادات في أسعار سيارات «نيسان سنترا» تصل إلى 8 آلاف جنيه

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 292.5 إلى 326.4 ألف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 9:32 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21 9:32 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21

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أخطرت شركة «نيسان موتور إيجيبت»- شبكة موزعيها المعتمدين- بزيادة أسعار سيارات «نيسان سنترا» بقيمة بلغت 8000 جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال شهر نوفمبر الحالى.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «نيسان»، قفزت أسعار طرازات «سنترا» الفئة الثالثة «Premium without Folding Mirror» إلى 322.4 ألف جنيه، بدلًا من 314.4 ألف سابقًا.

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وارتفعت أسعار سيارات «سنترا» الفئة الرابعة «Premium With Folding Mirror» إلى 326.4 ألف جنيه، مقابل 318.4 ألف.

فى المقابل استقرت أسعار طرازات «سنترا» الفئة الأولى «Base» عند مستوى 292.5 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Upper» بنحو 310.5 ألف.

ينتمي طراز «سنترا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 118 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أتوماتيك.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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بقلم المال - خاص

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