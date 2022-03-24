زيادات في أسعار سيارات «نيسان جوك» تصل إلى 52 ألف جنيه

أعلنت شركة «نيسان موتور إيجيبت»، عن زيادة أسعار سيارات «نيسان جوك» بقيمة بلغت 52 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن «نيسان»، ارتفعت أسعار طرازات «جوك» الفئة الأولى «Acenta» إلى 414.5 ألف جنيه، بدلًا من 362.5 ألفًا سابقًا.

وصعدت أسعار سيارات «جوك» الفئة الثانية «Tekna» إلى 444.5 ألف جنيه، مقابل 392.5 ألفًا.

وقفزت أسعار سيارات «جوك» الفئة الثالثة «Tekna Perso» إلى 454.5 ألف جنيه، مقارنة بنحو 402.5 ألفًا.

ينتمي طراز «جوك» لفئة السيارات الرياضية «الكروس أوفر المدمجمة»، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1000 سي سي تيربو، يولد قوة 117 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك، مع إمكانية القيادة بناقل حركة يدوي السرعات.