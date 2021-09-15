زيادات في أسعار سيارات «فيات دوبلو» تصل إلى 10 آلاف جنيه

لتباع للمستهلك من 250 إلى 300 ألف جنيه لمختلف الفئات

أخطرت شركة «داينامكس للتوزيع» الوكلي المحلى للعلامة التجارية «فيات» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين- اليوم- بزيادة أسعار سيارات «فيات دوبلو» بقيمة تتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة فيالسوق المحلية.

وطبقًا للقائمة السعرية الصادرة عن «فيات»، ارتفعت أسعار طرازات «دوبلو» الفئة الأولى إلى 250 ألف جنيه، بدلًا من 240 ألفًا سابقًا.

وصعدت أسعار سيارات «تيبو» الفئة الثانية إلى 270 ألف جنيه، مقارنة بنحو 265 ألفًا.

وقفزت أسعار طرازات «تيبو» فئة الغاز الطبيعى إلى 300 ألف جنيه، مقابل 290 ألفًا.

تقدم طرازات «دوبلو» بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، متصل بناقل حركة سداسى السرعات.