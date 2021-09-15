سيــارات

زيادات في أسعار سيارات «فيات دوبلو» تصل إلى 10 آلاف جنيه

لتباع للمستهلك من 250 إلى 300 ألف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 7:15 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21 7:15 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أخطرت شركة «داينامكس للتوزيع» الوكلي المحلى للعلامة التجارية «فيات» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين- اليوم- بزيادة أسعار سيارات «فيات دوبلو» بقيمة تتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة فيالسوق المحلية.

وطبقًا للقائمة السعرية الصادرة عن «فيات»، ارتفعت أسعار طرازات «دوبلو» الفئة الأولى إلى 250 ألف جنيه، بدلًا من 240 ألفًا سابقًا.

اقرأ أيضا  الحكومة توضح حقيقة حرمان مالكي وحدات الإسكان الاجتماعي من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات

وصعدت أسعار سيارات «تيبو» الفئة الثانية إلى 270 ألف جنيه، مقارنة بنحو 265 ألفًا.

وقفزت أسعار طرازات «تيبو» فئة الغاز الطبيعى إلى 300 ألف جنيه، مقابل 290 ألفًا.

تقدم طرازات «دوبلو» بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، متصل بناقل حركة سداسى السرعات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

زيادة 7000 جنيه «أوفر برايس» على سيارات «شيفروليه أوبترا»

المال - خاص 5:28 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

الحكومة توضح حقيقة حرمان مالكي وحدات الإسكان الاجتماعي من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات

صفية حمدي 12:42 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

«الحاوى» لتجارة السيارات تستحوذ على توزيع «شانجان CS55» حصرياً

أحمد عوض 8:39 ص, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

موزعو السيارات يتوقفون عن البيع للتجار

أحمد عوض 8:24 ص, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

موزعو «أودى» يفرضون «أوفر برايس» على «Q7» بقيمة 100 ألف جنيه

المال - خاص 7:51 ص, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

تويوتا كورولا تستحوذ على 24% من الطرازات متوسطة الحجم

أحمد شوقي 7:51 ص, الأربعاء, 15 سبتمبر 21