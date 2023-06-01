زيادات في أسعار سيارات «فورد فوكاس» تصل إلى 180 ألف جنيه خلال يونيو

أرسلت شركة «أوتو جميل»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «فورد»، لشبكة موزعيها المعتمدين، اليوم، القائمة السعرية الجديدة التي تضمنت زيادات في أسعار سيارات فورد فوكاس بقيمة تراوح بين 150 إلى 180 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال يونيو الحالي.

وتوضح القائمة التالية، أحدث أسعار سيارات فورد فوكاس في مصر خلال يونيو 2023:

وتنتمى «فوكاس» إلى فئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، متصل بناقل سداسي السرعات أتوماتيك.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.