زيادات في أسعار سيارات «شيري تيجو 8» المجمعة محليًا.. تعرف على التفاصيل

أرسلت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلى لـ «شيري»، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة والتي تضمنت زيادات في أسعار سيارات شيري تيجو 8 موديل 2024- ذات النسخة المجمعة محليًا- بقيمة تصل إلى 10 آلاف جنيه لبعض الفئات المطروحة في السوق المحلية.

أسعار شيري تيجو 8

الفئة السعر القديم السعر الجديد الفروقات السعرية COMFORT 5 Seat 960 ألف 960 ألف – LUXURY 5 Seat مليون و20 ألف مليون و20 ألف – COMFORT 7 Seat 980 ألف 990 ألف 10 آلاف LUXURY 7 Seat مليون و40 ألف مليون و50 ألف 10 آلاف

وتقدم السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي “تيربو” ينتج قوة قدرها 145 حصانا مع عزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات من طراز “DCT”.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن «شيري»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 7.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتزود السيارة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى «تيربو» ينتج قوة قدرها 145 حصانا مع عزم أقصى للدوران 210 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات من طراز «DCT».

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن «شيرى»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 7.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت طرازات «تيجو 8» بمجموعة من وسائل الأمن والسلامة، من بينها «4 وسائد هوائية وجانبية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكترونى ESC، وفرامل مساعدة للفرامل BAS، ونظام التحكم فى الجر TCS، وأنظمة مساعدة عند صعود المنحدرات HAC، ونظام مراقبة لضغط الإطارات DAC، كاميرا خلفية، ومثبت سرعة».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات فى الشكل الخارجى، ومنها «مصابيح أمامية هالوجين، ومصابيح خلفية LED، ومصابيح ضباب خلفية، ومرايات كهربائية مزودة بإشارات جانبية، وزجاج خلفى معتم، فتحة سقف بانوراما، وجنوط 18 بوصة».

وزودت «تيجو 8» ببعض التجهيزات فى المقصورة الداخلية، ومن أبرزها «خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وتشغيل المحرك والتكييف، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وتكييف هواء أوتوماتيك، وإضاءة داخلية».

ودعمت السيارة ببعض الكماليات الاخرى، ومنها «4 مكبرات صوتية، شاشة عدادات 7 بوصات، وشاشة وسائط 10.25 بوصة، إمكانية اتصال الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وآبل كار بلاى، وغيرها».