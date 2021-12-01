سيـــاســة

زيادات في أسعار سيارات «شيري تيجو 3».. تعرف على التفاصيل

لتباع للمستهلك بنحو 252 ألف جنيه
أحمد عوض 11:52 ص, الأربعاء, 1 ديسمبر 21 11:52 ص, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

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أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلى للعلامات التجارية “هيونداي، وشيري، ومازدا، وهافال، وشانجان” فى مصر، عن زيادة أسعار سيارات «شيري تيجو 3» بقيمة بلغت 2000 جنيه داخل السوق المحلية.

ووفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن «شيري»، صعدت أسعار طرازات «تيجو 3» فئة «Tinted Glass» إلى 252 ألف جنيه، بدلًا من 250 ألفا.

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ينتمى طراز «تيجو 3» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 126 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن متر.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيري»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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بقلم أحمد عوض

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