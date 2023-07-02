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زيادات في أسعار سيارات «شيري أريزو 5» تصل إلى 10 آلاف جنيه

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صعدت إلى 520 ألف جنيه

زيادات في أسعار سيارات «شيري أريزو 5» تصل إلى 10 آلاف جنيه
أحمد عوض

أحمد عوض

10:57 ص, الأحد, 2 يوليو 23

أرسلت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلى لـ«شيري»، لشبكة موزعيها المعتمدين، اليوم، القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار طرازات شيري أريزو 5 موديل 2023 بقيمة بلغت 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات، خلال يوليو الحالى.

أسعار شيري أريزو 5 موديل 2023

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
M/T440450
A/T485495
A/T HIGH LINE510520
القيمة بالألف جنيه

وتزود «أريزو 5» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسى السرعات.

ووفقًا للبيانات الرسمية المعلنة عن «شيري»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 7 لترات عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تقدم طرازات «أريزو 5» ببعض المواصفات وتجهيزات السلامة والأمان، من بينها «2 وسادة هوائية – نظام فرامل مانع للانزلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – مثبت سرعة – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية – نظام إيموبليزر ضد السرقة – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX».

زودت طرازات «أريزو 5» ببعض الكماليات والتجهيزات الخارجية، من أبرزها «مصابيح أمامية وخلفية هالوجين – إضاءة نهارية LED – مرايات جانبية كهربائية – جنوط 16 بوصة للفئة الأعلى».

دعمت السيارة ببعض المواصفات والتجهيزات في المقصورة الداخلية، ومنها «فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – قفل مركزي – عجلة قيادة متعددة الوظائف – تكييف هواء – إمكانية طي المقاعد الخلفية – زجاج كهربائي – فتحة سقف للفئة الأعلى».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من “4 مكبرات صوتية – مدخل USB – شاشة وسائط 7 بوصة – خاصية ربط الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وأبل كار بلاي – وغيرها».

أحمد عوض

أحمد عوض

10:57 ص, الأحد, 2 يوليو 23