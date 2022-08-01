زيادات في أسعار سيارات «شانجان» تصل إلى 15 ألف جنيه خلال أغسطس

أقرّت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» في مصر، زيادات جديدة في أسعار سيارات شانجان بقيمة تتراوح بين 5 إلى 15 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال أغسطس الحالى.

أسعار شانجان ألسفن

حددت مجموعة «غبور أوتو»، أسعار سيارات «ألسفن» الفئة الأولى M/T»» بقيمة بلغت 235 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية A/T»» بـ255 ألفًا، والفئة الثالثة A/T- H/L»» بنحو 275 ألفًا.

أسعار شانجان CS15

ارتفعت أسعار سيارات شانجان CS15 الفئة الأولى «L1» إلى 320 ألف جنيه، وصعدت الفئة الثانية «L2» إلى 340 ألفًا.

أسعار شانجان CS35 PLUS

قفزت أسعار طرازات «شانجان CS35 PLUS» الفئة الأولى «Elite» إلى 445 ألف جنيه، والفئة الثانية «PREMIUM» بـ465 ألفًا، والفئة الثالثة «FLAGSHIP» بنحو 490 ألفًا.