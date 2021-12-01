زيادات في أسعار سيارات «سيات تاراكو» تصل إلى 10 آلاف جنيه

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 565 إلى 695 ألف جنيه

أعلنت شركة «كيان إيجيبت» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سيات» في مصر، زيادة أسعار سيارات «سيات تاراكو» بقيمة بلغت 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية.

ارتفعت أسعار طرازات «سيات تاراكو» الفئة الأولى «Style» إلى 565 ألف جنيه، بدلًا من 555 ألفًا.

وصعدت أسعار طرازات «تاراكو» الفئة الثانية «Style Plus» إلى 615 ألف جنيه، مقارنة بنحو 605 آلاف.

وقفزت أسعار سيارات «تاراكو» الفئة الثالثة «Xcellence» إلى 670 ألف جنيه، مقابل 660 ألفًا.

وقدرت طرازات «تاراكو» الفئة الرابعة «FR» بنحو 695 ألف جنيه، بدلًا من 685 ألف جنيه.

ينتمي طراز «سيارات تاراكو» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك 1.4 لتر تيربو، يخرج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «سيات»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 9.4 ثانية، على أن تصل سرعتها القصوى إلى 199 كم/ الساعة.

ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 7.3 لتر، كل قطع مسافات تصل إلى 100 كم.