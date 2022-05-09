زيادات في أسعار سيارات «سيات أتيكا» تصل إلى 120 ألف جنيه

أعلنت شركة «كيان إيجيبت»، الوكيل الحصري للعلامة التجارية «سيات» في مصر، عن زيادة أسعار طرازات «سيات أتيكا» بقيمة تتراوح بين 55 إلى 120 ألف جنيه لبعض الفئات داخل السوق المحلية خلال مايو الحالى.

ارتفعت أسعار طرازات «سيات أتيكا» الفئة الأولى «Style» إلى 580 ألف جنيه، بدلًا من 525 ألفًا سابقًا.

قفزت أسعار سيارات «أتيكا» الفئة الثانية «Style Plus» إلى 650 ألف جنيه، مقارنة بنحو 590 آلاف.

ارتفع سعر طرازات «أتيكا» الفئة الثالثة «Experience» إلى 720 ألف جنيه، مقابل 600 ألفًا.

ينتمي طراز «سيات أتيكا» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات الرسمية المعلنة عن «سيات»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9 ثوان.