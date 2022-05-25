زيادات في أسعار سيارات «سوزوكي سياز» تصل إلى 20 ألف جنيه

أعلنت شركة «مودرن موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سوزوكي» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات سوزوكي سياز بقيمة بلغت 20 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال شهر مايو الحالى.

وقفزت أسعار طرازات «سوزوكي سياز» إلى 330 ألف جنيه، بدلًا من 310 آلاف جنيه سابقًا.

ينتمي طراز «سياز» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة 104 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكى»، تعتمد السيارة على منظومة الدفع الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100كم، فى غضون 12 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تقدم سيارات «سياز» ببعض المواصفات ووسائل الأمان، ومن أبرزها «عدد 2 وسائد هوائية – نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD- أنظمة مساعدة للفرامل – حساسات ركن خلفية مع وجود كاميرا خلفية – أنظمة إنذار ضد السرقات – أماكن تلمقعد الأطفال ISOFIX».

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات من بينها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية مدعمة بإضاءة LED مع إمكانية التحكم في ضبط مستوي الإضاءة – زجاج كهربائي معتم – مرايات جانبية كهربائية -مقابض الأبواب من الكروم – جنوط 16بوصة».

كما دعمت سيارات سوزوكي سياز ببعض الكماليات الأخرى ومنها «عجلة قيادة متعددة الوظائف إضافة إلى مكسوة من الجلد – مثبت سرعة – مكييف هواء أتوماتيك – زر تشغيل المحرك – مرآة ذاتية التعتيم – مقاعد من الجلد – زجاج كهربائي».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «شاشة 7 بوصة مدعمة بالاتصال بالهواتف المحمولة عبر أنظمة التطبيقات الذكية أندوريد أوتو وآبل كار بلاي – مدخل AUX – مدخل USB – راديو يتم التحكم من خلال عجلة القيادة – بلوتوث MP3، وغيرها».