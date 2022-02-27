سيــارات

زيادات في أسعار سيارات «سكودا كودياك» تصل إلى 20 ألف جنيه

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 595 إلى 950 ألف جنيه
أحمد عوض 10:12 م, الأحد, 27 فبراير 22 10:12 م, الأحد, 27 فبراير 22

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أعلنت «كيان إيجيبت» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سكودا» فى مصر، عن أسعار سيارات «سكودا كودياك» بقيمة تتراوح بين 15 إلى 20 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

صعدت أسعار طرازات «كودياك» الفئة الأولى «Active» إلى 595 ألف جنيه، بدلًا من 580 ألفًا سابقًا.

وارتفعت أسعار سيارات «سكودا كودياك» الفئة الثانية «Dynamic» إلى 650 ألف جنيه، مقارنة بنحو 635 ألفًا.

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وقدرت أسعار طرازات «كودياك» الفئة الثالثة «Ambition» بنحو 730 ألف جنيه، مقابل 715 ألفًا.

وقفزت أسعار سيارات «كودياك» الفئة الرابعة «Style» بنحو 780 ألف جنيه، بدلًا من 760 ألفًا.

وقدرت أسعار سيارات «كودياك» الفئة الخامسة «Sport line» بنحو بلغت 820 ألف جنيه، بدلًا من 800 ألفًا.

وارتفع سعر «كودياك» الفئة السادسة «L&K» إلى 835 ألف جنيه، مقارنة بنحو 815 ألفًا.

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وصعدت أسعار سيارات «كودياك» الفئة السابعة «TSI AWD» إلى 950 ألف جنيه، مقابل 930 ألفًا.

تقدم طرازات «سكودا كودياك» عبر إصدارين فى السوق المحلية -«النسخة الأولى»- مدعومة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

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يتوافر الإصدار الثاني من طرازات «سكودا كودياك» بمحرك سعة 2000 سي سي، يولد قوة 180 “حصان”، وعزم أقصي للدوران 330 نيوتن / متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

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بقلم أحمد عوض

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