زيادات في أسعار سيارات «سكودا كودياك» تصل إلى 150 ألف جنيه

أرسلت شركة «كيان إيجيبت»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «سكودا» فى مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين، اليوم، القائمة السعرية الجديدة التي تضمنت زيادات في أسعار سيارات سكودا كودياك موديل 2023 بقيمة بلغت 150 ألف جنيه لبعض الفئات.

أسعار سكودا كودياك 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد Ambition مليون و775 ألف مليون و925 ألف Style مليون و850 ألف 2 مليون جنيه Sport line مليون و900 ألف 2 مليون و50 الف L&K Special Edition غير متاحة 2 مليون و150 ألف

وتزود «كودياك» بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي “تيربو”، ينتج قوة 150 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات.

ووفقا للبيانات المعلنة عن «سكودا»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتقدم طرازات «كودياك» بالعديد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «6 وسائد هوائية – نظام فرامل مانع للانزلاق ABS -توزيع إلكتروني للفرامل EBD – برنامج التحكم في الثبات الإلكتروني ESP – نظام مراقبة الجر TCS – فرامل يدوية كهربائية EPB – عجلة قيادة كهربائية – نظام إيموبليزر ضد السرقة – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX – حساسات ركن خلفية».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات والمواصفات الداخلية «زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق الشنطة الخلفية كهربائيا – تكييف هواء ثلاثي المناطق مزود بمخارج للمقاعد الخلفية – مقعد السائق كهربائيا مع خاصية الذاكرة – إمكانية طي المقاعد الخلفية – مسند يد خلفي – لوحة عدادات رقمية – مرآه داخلية بخاصية التعتيم الذاتي – عجلة قيادة متعددة الوظائف».

وتحتوى «كودياك» على نظام ترفيهي مكون من «بلوتوث – التحكم في الراديو من عجلة القيادة – شاشة وسائط 8 بوصة – إمكانية ربط الهواتف المحمولة على أنظمة التطبيقات الذكية “أندوريد أوتو و أبل كار بلاي” مدخل AUX – مدخل USB، وغيرها».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات الخارجية، ومنها «مصابيح ضباب أمامية – مصابيح أمامية وخلفية LED – أضواء نهارية LED – حساسات مصابيح أمامية – حساسات مطر للمساحات الأمامية – مرايات جانبية كهربائية – زجاج معتم – جنوط رياضية 19 بوصة للفئات الأعلى، وغيرها».