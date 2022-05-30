زيادات في أسعار سيارات «سكودا كودياك» تصل إلى 50 ألف جنيه

أعلنت شركة «كيان إيجيبت»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سكودا» في مصر، زيادة أسعار سيارات سكودا كودياك بقيمة بلغت 50 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال مايو الحالي.

ارتفعت أسعار سيارات «سكودا كودياك» الفئة الأولى «Dynamic» إلى 850 ألف جنيه، مقارنة بنحو 800 ألفًا.

وقفزت أسعار طرازات «كودياك» الفئة الثانية «Ambition» إلى 945 ألف جنيه، مقابل 895 ألفًا.

وصعدت أسعار سيارات «كودياك» الفئة الثالثة «Style» إلى مليون و15 ألف جنيه، بدلًا من 965 ألفًا.

وحددت أسعار سيارات «كودياك» الفئة الرابعة «Sport line» بنحو مليون و50 ألف جنيه، بدلًا من مليون جنيه.

وارتفع سعر «كودياك» الفئة الخامسة «L&K» إلى مليون و100 ألف جنيه، مقارنة مليون و50 ألفًا.

وصعدت أسعار سيارات «كودياك» الفئة السادسة «TSI AWD» إلى مليون و250 ألف جنيه، مقابل مليون و200 ألفًا.

تقدم طرازات «سكودا كودياك» عبر إصدارين فى السوق المحلية -«النسخة الأولى»- مدعومة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

يتوافر الإصدار الثاني من طرازات «سكودا كودياك» بمحرك سعة 2000 سي سي، يولد قوة 180 “حصان”،