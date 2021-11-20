سيــارات

زيادات في أسعار سيارات «ستروين C3 إير كروس» تصل إلى 14 ألف جنيه

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 358.9 إلى 395.9 ألف جنيه
أحمد عوض 4:35 م, السبت, 20 نوفمبر 21 4:35 م, السبت, 20 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أخطرت الشركة «المصرية الأوروبية للسيارات» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «ستروين» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار سيارات «ستروين C3 إير كروس» بقيمة تتراوح بين 11 إلى 14 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية.

ارتفعت أسعار سيارات «ستروين C3 إير كروس» الفئة الأولى «Feel» إلى 358.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 344.9 ألف سابقًا.

اقرأ أيضا  سعر ومواصفات «بيجو 301» موديل 2022

وقدرت طرازات «ستروين C3 إير كروس» الفئة الثانية «Shine» بسعر 395.9 ألف جنيه، مقابل 384.9 ألفًا.

ينتمى طراز «ستروين C3» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، ينتج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أتوماتيك.

اقرأ أيضا  تراجع «الأوفر برايس» على سيارات «شيري تيجو 7».. تعرف على الأسعار

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «ستروين»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 11.8 ثانية.

ويبلغ متوط الاستهلاك من الوقود 5.4 لترًا، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد عوض

ملف الكاتب أحمد عوض

اقرأ أيضاً

سعر ومواصفات «سوزوكي سياز» موديل 2022

أحمد عوض 3:32 م, السبت, 20 نوفمبر 21

تراجع بنحو 50 ألف جنيه.. «الأوفر برايس» يهبط على سيارات «تويوتا فورتشنر»

أحمد عوض 2:36 م, السبت, 20 نوفمبر 21

رويترز: فورد وريفيان تجمدان خططا للتعاون في تطوير سيارة كهربائية

أحمد فراج 11:04 ص, السبت, 20 نوفمبر 21

سعر ومواصفات «بيجو 2008» موديل 2022

أحمد عوض 7:04 م, الجمعة, 19 نوفمبر 21

ترخيص 201 سيارة من «فولكس فاجن» بوحدات المرور خلال أكتوبر

أحمد عوض 6:36 م, الجمعة, 19 نوفمبر 21

تراجع «الأوفر برايس» على سيارات «شيري تيجو 7».. تعرف على الأسعار

أحمد عوض 4:48 م, الجمعة, 19 نوفمبر 21