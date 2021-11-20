زيادات في أسعار سيارات «ستروين C3 إير كروس» تصل إلى 14 ألف جنيه

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 358.9 إلى 395.9 ألف جنيه

أخطرت الشركة «المصرية الأوروبية للسيارات» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «ستروين» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار سيارات «ستروين C3 إير كروس» بقيمة تتراوح بين 11 إلى 14 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية.

ارتفعت أسعار سيارات «ستروين C3 إير كروس» الفئة الأولى «Feel» إلى 358.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 344.9 ألف سابقًا.

وقدرت طرازات «ستروين C3 إير كروس» الفئة الثانية «Shine» بسعر 395.9 ألف جنيه، مقابل 384.9 ألفًا.

ينتمى طراز «ستروين C3» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، ينتج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «ستروين»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 11.8 ثانية.

ويبلغ متوط الاستهلاك من الوقود 5.4 لترًا، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.