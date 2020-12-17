سيــارات

زيادات في أسعار سيارات «رينو ميجان» تصل إلى 11 ألف جنيه

تقدم الفئة الأولى بسعر 279 ألف جنيه
المال - خاص 11:06 م, الخميس, 17 ديسمبر 20 11:06 م, الخميس, 17 ديسمبر 20

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أقرت الشركة المصرية العالمية للسيارات «EIM» الوكيل الحصرى للعلامة التجارية «رينو» في مصر، زيادات في أسعار سيارات “رينو ميجان” بقيمة تتراوح بين 6 و11 ألف جنيه المطروحة في السوق المحلية، خلال ديسمبر الحالى.

ووفقًا للقوائم السعرية عن «رينو»، ارتفعت أسعار «ميجان» الفئة الأولى “E2” إلى 279 ألف جنيه، بدلًا من 273 ألفًا.

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وصعدت أسعار طرازات “رينو ميجان” الفئة الثانية “+E2” إلى 329 ألف جنيه، مقارنة بـ318 ألفًا.

وقفزت أسعار سيارات “ميجان” الفئة الثالثة “E3+ 1.2 T” إلى 389 ألف جنيه، مقابل 383 ألف فى السوق المحلية.

وتوضح القائمة السعرية التالية؛ أحدث أسعار طرازات “ميجان” فى مصر خلال ديسمبر الحالى.

وتتوافر طرازات “رينو ميجان” فى السوق المحلية – عبر إصدارين- «النسخة الأولى» مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 115 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من طراز “CVT”.

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ويقدم «الإصدار الثاني» من طرازات «رينو ميجان» بمحرك سعة 1200 سي سي مزود بشاحن توربيني، يعطي قوة قدرها 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سباعى السرعات.

رينو ميجان
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بقلم المال - خاص

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