زيادات في أسعار سيارات «رينو ميجان» تصل إلى 11 ألف جنيه

أقرت الشركة المصرية العالمية للسيارات «EIM» الوكيل الحصرى للعلامة التجارية «رينو» في مصر، زيادات في أسعار سيارات “رينو ميجان” بقيمة تتراوح بين 6 و11 ألف جنيه المطروحة في السوق المحلية، خلال ديسمبر الحالى.

ووفقًا للقوائم السعرية عن «رينو»، ارتفعت أسعار «ميجان» الفئة الأولى “E2” إلى 279 ألف جنيه، بدلًا من 273 ألفًا.

وصعدت أسعار طرازات “رينو ميجان” الفئة الثانية “+E2” إلى 329 ألف جنيه، مقارنة بـ318 ألفًا.

وقفزت أسعار سيارات “ميجان” الفئة الثالثة “E3+ 1.2 T” إلى 389 ألف جنيه، مقابل 383 ألف فى السوق المحلية.

وتوضح القائمة السعرية التالية؛ أحدث أسعار طرازات “ميجان” فى مصر خلال ديسمبر الحالى.

وتتوافر طرازات “رينو ميجان” فى السوق المحلية – عبر إصدارين- «النسخة الأولى» مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 115 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من طراز “CVT”.

ويقدم «الإصدار الثاني» من طرازات «رينو ميجان» بمحرك سعة 1200 سي سي مزود بشاحن توربيني، يعطي قوة قدرها 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سباعى السرعات.