زيادات في أسعار سيارات «رينو ميجان» تصل إلى 180 ألف جنيه خلال أغسطس

أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات Eim، الوكيل المحلى لـ«رينو»، اليوم، عن زيادة أسعار طرازات رينو ميجان موديل 2023 بقيمة تتراوح من 94 إلى 180 ألف جنيه، لبعض الفئات المطروحة فى السوق المحلية.

وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن «رينو»، فقد شهد طرح فئات جديدة من سيارات رينو ميجان موديل 2023، بالإضافة إلى ظهور طرازات أوسترال الجديدة التى يتم تقديمها لأول مرة في مصر.

فى المقابل، شهد عدم توافر 3 طرازات هي «سانديرو، وستيب واي، وداستر» خلال أغسطس الحالى.

وتوضح القائمة القائمة، أحدث أسعار سيارات رينو في مصر خلال أغسطس 2023

وتضوح القائمة التالية الأسعار السابقة لطرازات رينو في السوق المحلية خلال مايو الماضى: