زيادات في أسعار سيارات «رينو لوجان» تصل إلى 9 آلاف جنيه

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 195 إلى 255 ألف جنيه

أخطرت الشركة المصرية العالمية للسيارات «EIM»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «رينو» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار سيارات «رينو لوجان» بقيمة تتراوح بين 6 إلى 9 إلى داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «رينو»، قدرت أسعار طرازات «لوجان» الفئة الأولى «M/T-E1» إلى 195 ألف جنيه مقابل 188 ألفًا سابقًا.

وصعدت أسعار سيارات «لوجان» الفئة الثانية «M/T-E2» إلى 215 ألف جنيه، مقارنة بنحو 209 آلاف جنيه.

وارتفعت أسعار طرازات «رينو لوجان» الفئة الثالثة «A/T-E1» إلى 225 ألف جنيه، بدلًا من 216 ألفًا.

وقدرت سيارات «لوجان» الفئة الرابعة «A/T-E2» إلى 235 ألف جنيه، مقابل 226 ألفًا.

وحددت طرازات «لوجان» الفئة الخامسة «A/T-E3» إلى 245 ألف جنيه، مقارنة بنحو 236 ألفًا.

وارتفع سعر سيارات «لوجان» الفئة السادسة «A/T-E3+» بنحو 255 ألف جنيه، مقارنة بنحو 246 ألفًا.

يتوافر إصدارين من طرازات «رينو لوجان» داخل السوق المحلية – النسخة الأولى- مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 90 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 128 نيوتن متر.

أما الإصدار الثانى من طرازات «لوجان» يعتمد على محرك سعة 1600 سي سي، يولد قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 148 نيوتن متر أوتوماتيك، متصل بناقل حركة أتوماتيك.