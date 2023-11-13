زيادات في أسعار سيارات «جيلي كول راي» تصل إلى 49 ألف جنيه

أرسلت مجموعة «أبو غالي موتورز» وكيل «جيلي» في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة والتى تضمنت زيادات في أسعار سيارات جيلي كول راي موديل 2024 بقيمة تتراوح بين 43 إلى 49 ألف جنيه لبعض الفئات.

أسعار جيلي كول راي 2024

الفئة السعر القديم السعر الجديد Comfort 970 ألفًا مليون و13 ألفًا Premium مليون و120 ألفًا مليون و167 ألفًا Black Rim مليون و140 ألفًا مليون و189 ألفًا

وتنتمي «كول راي» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1500 سي سي “تيربو”، بقوة 255 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “Dual clutch WET”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «جيلي» تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم في غضون 7.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.6 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

دعمت طرازات جيلي كول راي بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان، من بينها «عدد 6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS و توزيع الكتروني للفرامل EBD، ونظام التحكم في نزول المنحدرات HDC، ومثبت ومحدد للسرعات».

وتقدم السيارة بباقة من التجهيزات والكماليات، ومنها «مصابيح أمامية “هالوجين”، و مرايات جانبية من الكربون فايبر، ومصابيح أمامية LED للإضاءة النهارية، ومقاعد أمامية كهربائية ومكيف هواء أوتوماتيك، وفرش المقاعد من القامش، ومقبض كهربائي متطور لناقل للسرعات، عجلة قيادة أوتوماتيكية متعددة الاستخدام، و سبويلر رياضي، وجنوط رياضية 17 بوصة، كا تحتوى على نظام صوتي مكون من عدد 6 مكبرات صوت، وشاشة وسائط 10.25 بوصة، وغيرها».

وزودت سيارات «كول راي» الفئة الثانية بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «عدد 6 وسائد هوائية، ونظام الكشف للنقاط العمياء مع تقنية الركن الذاتي باستخدام 12 حساس، إمكانية الدخول الذكي بدون مفتاح».

كما دعمت تلك الفئة ببعض الكماليات الأخري ومن أبرزها «فتحة سقف بانوراما، و مرايات ضم كهرباء، ، شاشة عدادات ديجيتال 7 بوصة، ومصابيح ليد بالكامل، وعجلة قيادة متعددة الاستخدام مكسوة من الجلد، امكانية التحكم في مستوى مقعد السائق كهربائيًا، وكاميرا 360 درجة مع حساسات أمامية وخلفية مع إمكانية تسجيل الرحلات وحفظها (drive recording)، جنوط 18 بوصة، وغيرها».