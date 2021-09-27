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زيادات في أسعار سيارات «جيتور X95» تلامس 11 ألف جنيه

لتباع للمستهلك من 439.9 إلى 409.9 ألف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 8:03 م, الأثنين, 27 سبتمبر 21 8:03 م, الأثنين, 27 سبتمبر 21

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أقرت شركة «نور الدين الشريف» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «جيتور» في مصر، زيادات في أسعار سيارات «جيتور X95»، بقيمة بلغت 10 آلاف و900 جنيهًا لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

وطبقًا للقائمة السعرية الصادرة عن «نور الدين الشريف»، ارتفعت أسعار طرازات «جيتور X95» الفئة الأولى «Elegance» إلى 439.9 ألف جنيه، بدلًا من 429 ألفًا سابقًا.

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وحددت سيارات «جيتور X95» الفئة الثانية «Premium» بسعر 409.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 399 ألفًا.

وينتمي طراز «جيتور X95» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، ينتج قوة 197 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 290 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

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وطبقًا للبيانات المعلنة عن «جيتور»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 8.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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بقلم المال - خاص

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