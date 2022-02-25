زيادات في أسعار سيارات «جاك JS4» تلامس 10 آلاف جنيه

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 309.9 ألف جنيه

أعلنت المجموعة العربية المتحدة «القصراوى جروب»، الوكيل الحصري للعلامة التجارية «جاك» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات «جاك JS4» بقيمة تلامس 10 لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال فبراير الحالى.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «القصراوي جروب»، ارتفعت أسعار سيارات «جاك JS4» الفئة الأولى «Deluxe» إلى 309.9 آلاف جنيه، مقارنة بنحو 300 ألفًا.

وصعدت أسعار الفئة الثانية «Ultimate» إلى 339.9 ألف جنيه، مقابل 330 آلاف.

وينتمي طراز «JAC JS4» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 147 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من طراز “CVT”.