زيادات في أسعار سيارات «تويوتا بيلتا» تصل إلى 45 ألف جنيه

أعلنت شركة «تويوتا إيجيبت»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «تويوتا» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات تويوتا بيلتا بقيمة تتراوح من 35 إلى 45 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال يوليو الحالى.

صعدت أسعار طرازات تويوتا بيلتا الفئة الأولى «Active» إلى 320 ألف جنيه، بدلا من 285 ألفا سابقا.

وصعدت أسعار سيارات «بيلتا» الفئة الثانية «Smart» إلى 365 ألف جنيه، مقابل 320 ألفا.

ينتمي طراز «بيلتا» إلى فئة السيارات السيدان، مزوَّدة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة 103 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلَنة عن «تويوتا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12 ثانية.