زيادات في أسعار سيارات «بي واي دي F3» موديل 2024.. تعرف على التفاصيل

أعلنت شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «BYD، ولادا»، عن زيادة أسعار سيارات بي واي دي F3 موديل 2024 بقيمة بلغت 20 ألف جنيه، لبعض الفئات.

أسعار بي واي دي F3 موديل 2024

الفئة السعر القديم السعر الجديد M/T غير متوافرة 450 A/T 490 510 القيمة بالألف جنيه

تقدم سيارات «BYD F3» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «BYD»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وزودت طرازات BYD F3 ببعض المواصفات وسائل الأمن والسلامة، من بينها «2 وسادة هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – إيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة».

ودعمت السيارة ببعض التجهيزات، ومنها «مصابيح ضباب – مصابيح خلفية LED – مرايات جانبية كهربائية – زجاج كهربائي أمامي وخلفي – زجاج أمامي مظلل – جنوط رياضية 15 بوصة».

وتحتوى «بي واي دي F3» على بعض الكماليات الأخرى، ومنها «مكيف هواء – عجلة قيادة قابلة للتعديل- مسند يد – إمكانية طي المقاعد الخلفية – لوحة عدادات مضيئة LED».

ودعمت بنظام ترفيهي مكون من راديو مزود بمدخل صوت خارجي AUX، وغيرها».