زيادات في أسعار سيارات «بي واي دي F3» تصل إلى 3000 جنيه

أخطرت شركة «الأمل للتجارة الخارجية» الوكيل الحصري للعلامة التجارية «بي واي دي» فى مصر، شبكة موزعيها المعتمدين، بزيادة أسعار سيارات «بي واي دي F3» موديل 2021، بقيمة 3000 جنيه في السوق المحلية، خلال أبريل الماضي.

طبقا للقوائم السعرية الصادرة عن “BYD”، ارتفعت أسعار سيارات “بي واي دي F3” إلي 174 ألف جنيه، بدلا من 171 ألفا.

وينتمى طراز «BYD F3» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات “مانيوال”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «BYD»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.1 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من والوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.