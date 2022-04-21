أخطرت شركة «مانسكو»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «بيجو» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين – اليوم – بزيادة أسعار سيارات «بيجو 508» بقيمة بلغت 20 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال أبريل الحالى.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «مانسكو»، قفزت أسعار سيارات «بيجو 508» الفئة الأولى «Active Pack» إلى 579 ألفًا و990 جنيهًا، مقابل 559 ألفًا و990 جنيهًا.

وصعدت أسعار طرازات «بيجو 508» الفئة الثانية «Allure Pack» إلى 643 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 623 ألفًا و990 جنيهًا.

وارتفع سعر سيارات «بيجو 508» الفئة الثالثة «GT» إلى 699 ألفا و990 جنيها، مقارنة بنحو 679 ألفًا و990 جنيهًا.

وحددت طرازات لفئة الرابعة «GT – Red Interior» بقيمة بلغت 705 آلاف و990 جنيها، مقابل 685 ألفًا و990 جنيهًا.

وقدرت طرازات «بيجو 508» الفئة الخامسة «GT MAX» بنحو 794 ألفا و990 جنيها، بدلًا من 774 ألفًا و990 جنيهًا.

وتقدم الفئة السادسة «GT MAX – Red Interior» بسعر 799 ألفا و990 جنيها، مقارنة بنحو 779 ألفًا و990 جنيهًا.

ينتمى طراز «بيجو 508» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سَعة 1600 سي سي، يخرج قوة 165 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات العلنة عن «بيجو»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في مدة زمنية 8.7 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 9.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.