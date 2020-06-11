زيادات في أسعار سيارات «ام جي ZS» تصل إلى 3 آلاف جنيه

أقرت شركة “المنصور للسيارات”- الوكيل المحلى للعلامات التجارية “شيفروليه، وأوبل، وام جي”- اليوم-، زيادات في أسعار سيارات «ام جي ZS» بقيمة بلغت 3 آلاف جنيه لمختلف الفئات في السوق المحلية.

ارتفعت أسعار طرازات «ام جي ZS» الفئة الأولى «Classic» إلى 254 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 251 ألفًا و990 جنيهًا.

وصعدت أسعار سيارات «MG ZS» الفئة الثانية «Comfort» إلى 269 ألفًا و990 جنيهًا، مقارنة بنحو 266 ألفًا و990 جنيهًا.

قفزت أسعار طرازات «إم جي ZS» الفئة الثالثة «Luxury» إلى 287 ألفًا و990 جنيهًا، مقارنة بنحو 284 ألفًا و990 جنيهًا.

وينتمى طراز «MG ZS» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليولد قوة 123 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، يتصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبينات المعلنة عن «MG»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 10.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.