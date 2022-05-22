زيادات في أسعار سيارات «إيجل برو» تصل إلى 15 ألف جنيه

أخطرت شركة «ناشونال موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «DFSK جلوري» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار سيارات «إيجل برو» بقيمة بلغت 15 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال مايو الحالى.
وارتفعت أسعار طرازات «إيجل برو» الفئة الأولى «BLACK interior» إلى 459.9 ألف جنيه.
وصعدت أسعار سيارات «ايجل برو» الفئة الثانية «interior RED» إلى 464.9 ألف جنيه.
ينتمي طراز «ايجل برو» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات – ذات السبع مقاعد – مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 165 “حصان”.
زودت السيارة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها «عدد 4 وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع الكتروني للفرامل EBD – مثبت سرعة – تثبيت مقاعد الاطفال – حساسات ركن خلفية – نظام قياس ضغط الإطارات – فرامل يد إلكتروني».
دعمت طرازات «ايجل برو» ببعض التجهيزات والكماليات؛ من بينها «مصابيح أممامية وخلفية ليد – مفتاح بصة – كاميرا خلفية – كاميرا أمامية لتسجيل الرحلات– فتحة سقف كهرباء – عجلة قيادة متعددة الوظائف – زجاج حراري خلفي – جهاز ملاحي GPS – جنوط رياضية 18 بوصة».
ودعمت السيارة بنظام ترفيهي مكون من «شاشة وسائط 7 بوصة – بلوتوث – فرش جلد – مرايات كهرباء – عدادات رياضية – مدخل AUX – مدخل USB، وغيرها».