سيــارات

زيادات في أسعار سيارات «إم جي RX5» تصل إلى 5000 جنيه خلال يناير

تقدم الفئة الأولى بسعر 324.9 ألف جنيه
المال - خاص 2:42 ص, الخميس, 28 يناير 21 2:42 ص, الخميس, 28 يناير 21

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أرسلت شركة “المنصور للسيارات” الوكيل المحلي للعلامات التجارية “شيفروليه، وأوبل، إم جي” في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة للعلامة الصنية “MG”، التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات «إم جي RX5» بقيمة بلغت 5000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة فى السوق المحلية، خلال يناير الحالى.

ارتفعت أسعار طرازات «إم جي RX5» الفئة الأولى «Classic» إلى 324 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 319 ألفًا و990 جنيهًا.

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وقفزت أسعار سيارات «إم جي RX5» الفئة الثانية «Comfort» إلى 344 ألفًا و990 جنيهًا، مقارنة بـ339 ألفًا و990 جنيهًا.

وصعدت أسعار طرازات «MG RX5» الفئة الثالثة «Luxury» إلى 374 ألفًا و990 جنيهًا، مقابل 369 ألفًا و990 جنيهًا.

وينتمى طراز «MG RX5» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يولد قوة قدرها 169 “حصان”، وعزم أقصي للدوران 250 نيوتن/ متر، تتصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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بقلم المال - خاص

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