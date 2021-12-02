زيادات في أسعار سيارات «إم جي 6» تصل إلى 5000 جنيه

أعلنت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات «إم جي 6» بقيمة بلغت 5000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ارتفعت أسعار طرازات «MG6» الفئة الأولى «Comfort» إلى 329 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 324 ألفًا و990 جنيهًا.

صعدت أسعار سيارات «إم جي 6» الفئة الثانية «Luxury» إلى 344 ألفًا و990 جنيهًا، مقارنة بنحو 339 ألفًا و990 جنيهًا.

قدرت أسعار طرازات «إم جى 6» الفئة الثالثة «Luxury -Red Interior» إلى 349 ألفًا و990 جنيهًا، مقابل 344 ألفًا و990 جنيهًا.

ينتمى طراز «ام جي 6» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 169 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الأستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.