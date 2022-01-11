زيادات في أسعار «سيات تاراكو» تصل إلى 15 ألف جنيه

تقدم بأسعار تبدأ من 630 ألف جنيه

أرسلت شركة «كيان إيجيبت» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سيات» في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار طرازات «سيات تاراكو» بقيمة بلغت 15 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ارتفعت أسعار طرازات «تاراكو» الفئة الأولى «Style Plus» إلى 630 ألف جنيه، مقارنة بنحو 615 ألفًا.

وصعدت أسعار سيارات «سيات تاراكو» الفئة الثانية «Xcellence» إلى 685 ألف جنيه، مقابل 670 ألفًا.

وقفزت أسعار طرازات «تاراكو» الفئة الثالثة «FR» إلى 710 آلاف جنيه، بدلًا من 695 ألف جنيه.

ينتمي طراز «سيارات تاراكو» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك 1.4 لتر تيربو، يخرج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سيات»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 9.4 ثانية، على أن تصل سرعتها القصوى إلى 199 كم/ الساعة.

ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 7.3 لتر، كل قطع مسافات تصل إلى 100 كم.