زيادات في أسعار السيارات بمبادرة الإحلال تصل إلى 55 ألف جنيه

أعلن الموقع الرسمي لمبادرة إحلال السيارات ارتفاع أسعار بعض السيارات المشارِكة في مبادرة الإحلال بقيمة تتراوح بين 25 إلى 55 ألف جنيه لبعض الفئات.

وشهدت قائمة الطرازات التى ارتفعت أسعارها في مبادرة الإحلال «هيونداي أكسنت RB وإلنترا HD، وشيري تيجو 3 وأريزو 5، وBYD F3».

«نيسان مصر» تحجب أسعار طرازاتها في مبادرة الإحلال

قررت شركة «نيسان مصر» حجب أسعار طرازاتها المشاركة في مبادرة الإحلال هي «صني، وسنترا» خلال ديسمبر الحالى.

وأكد الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة إحلال السيارات القديمة، في تصريحات سابقة، أن الشركات المشاركة في المبادرة أرجأت إصدار موافقات على طلبات التخصيص لصالح عملاء جدد لحين توفيق أوضاعها الإنتاجية وتوافر المكونات.

وأوضح أن الشركات متوقفة حاليًّا عن قبول طلبات جديدة نظرًا لبعض الأمور المتعلقة بخطوط إنتاجها، ولكنها ما زالت مستمرة فى المشاركة بالمبادرة.

يُذكر أن الصفحة الرسمية لمبادرة إحلال السيارات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أعلنت توقف عمليات إنتاج ميكروباص «زيمكس» بشكل مؤقت بمصانع “الشركة المصرية البريطانية لتصنيع السيارات – إيبام”؛ جراء صعوبة استيراد مكونات الإنتاج.

أسعار هيونداي أكسنت RB في مبادرة إحلال السيارات

الفئة السعر القديم السعر الجديد مقدار الفروقات GL 328.2 355.2 27 SR 338.2 365.2 27 DAB ABS 348.2 375.2 27 DAB PIUS 358.2 385.2 27 Hig line 368.2 395.2 27 القيمة بألالف جنيه

أسعار هيونداي إلنترا HD في مبادرة إحلال السيارات

الفئة السعر القديم السعر الجديد مقدار الفروقات GL 375.2 430.2 55 SR 385.2 440.2 55 DAB ABS 395.2 450.2 55 Hig line 405.2 460.2 55 القيمة بألالف جنيه

أسعار شيري تيجو 3 في مبادرة الاحلال

الفئة السعر القديم السعر الجديد مقدار الفروقات A/T 371 401 30 القيمة بألالف جنيه

أسعار شيري أريزو 5

الفئة السعر القديم السعر الجديد مقدار الفروقات A/T 311 341 30 القيمة بألالف جنيه

أسعار بي واي دي F3