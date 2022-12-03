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زيادات في أسعار السيارات بمبادرة الإحلال تصل إلى 55 ألف جنيه

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ارتفعت «هيونداي إلنترا HD» إلى 460.2 ألف جنيه

زيادات في أسعار السيارات بمبادرة الإحلال تصل إلى 55 ألف جنيه
المال - خاص

المال - خاص

2:20 م, السبت, 3 ديسمبر 22

أعلن الموقع الرسمي لمبادرة إحلال السيارات ارتفاع أسعار بعض السيارات المشارِكة في مبادرة الإحلال بقيمة تتراوح بين 25 إلى 55 ألف جنيه لبعض الفئات.

وشهدت قائمة الطرازات التى ارتفعت أسعارها في مبادرة الإحلال «هيونداي أكسنت RB وإلنترا HD، وشيري تيجو 3 وأريزو 5، وBYD F3».

«نيسان مصر» تحجب أسعار طرازاتها في مبادرة الإحلال

قررت شركة «نيسان مصر» حجب أسعار طرازاتها المشاركة في مبادرة الإحلال هي «صني، وسنترا» خلال ديسمبر الحالى.

وأكد الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة إحلال السيارات القديمة، في تصريحات سابقة، أن الشركات المشاركة في المبادرة أرجأت إصدار موافقات على طلبات التخصيص لصالح عملاء جدد لحين توفيق أوضاعها الإنتاجية وتوافر المكونات.

وأوضح أن الشركات متوقفة حاليًّا عن قبول طلبات جديدة نظرًا لبعض الأمور المتعلقة بخطوط إنتاجها، ولكنها ما زالت مستمرة فى المشاركة بالمبادرة.

يُذكر أن الصفحة الرسمية لمبادرة إحلال السيارات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أعلنت توقف عمليات إنتاج ميكروباص «زيمكس» بشكل مؤقت بمصانع “الشركة المصرية البريطانية لتصنيع السيارات – إيبام”؛ جراء صعوبة استيراد مكونات الإنتاج.

أسعار هيونداي أكسنت RB في مبادرة إحلال السيارات

الفئةالسعر القديمالسعر الجديدمقدار الفروقات
GL328.2355.227
SR338.2365.227
DAB ABS348.2375.227
DAB PIUS358.2385.227
Hig line368.2395.227
القيمة بألالف جنيه

أسعار هيونداي إلنترا HD في مبادرة إحلال السيارات

الفئةالسعر القديمالسعر الجديدمقدار الفروقات  
GL375.2430.255
SR385.2440.255
DAB ABS395.2450.255
Hig line405.2460.255
القيمة بألالف جنيه

أسعار شيري تيجو 3 في مبادرة الاحلال

الفئةالسعر القديمالسعر الجديدمقدار الفروقات  
A/T37140130
القيمة بألالف جنيه

أسعار شيري أريزو 5

الفئةالسعر القديمالسعر الجديدمقدار الفروقات  
A/T31134130
القيمة بألالف جنيه

أسعار بي واي دي F3

الفئةالسعر القديمالسعر الجديدمقدار الفروقات  
GLI MT27329825
GLXI AT30833830
القيمة بألالف جنيه
المال - خاص

المال - خاص

2:20 م, السبت, 3 ديسمبر 22