اقتصاد وأسواق

زيادات فى الخل والعسل والمسلى.. أسعار السلع الغذائية اليوم 4-1-2020

زيادة سعر البيع في الجملة رفع الأسعار في التجزئة
محمد مجدي 1:24 م, السبت, 4 يناير 20 1:24 م, السبت, 4 يناير 20

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ارتفعت أسعار بيع 3 سلع غذائية دفعة واحدة اليوم؛ حيث شهد الخل زيادة جنيهين والعسل والمسلى جنيه واحد، وذلك خلال رصد «المال» لبورصة أسعار السلع الغذائية في الأسواق، اليوم السبت 4ـ1ـ2020.

وجاءت الأسعار كالتالي: تراوح سعر السكر 1 ك من 9.5 إلى 10 جنيهات، والمكرونة 1 ك من 7.5 إلى 10 جنيهات، والأرز 1 ك من 7 إلى 22 جنيهًا، بحسب محمد مسعود، تاجر سلع غذائية.

وسجلت عبوة المسلى الصناعى 800 جرام من 18 إلى 20 جنيها، وزيت خليط 1 لتر من 16 إلى 23.5 جنيه.

وبلغت أسعار الشاي عبوة 40 جرامًا من 3.5 إلى 5 جنيهات، والخل 900 مللى من 8 إلى 11 جنيها، وعبوة عسل أسود 250 جرامًا من 9 إلى 15 جنيهًا.

من جهته، قال زكريا عبد الستار إن تلك الزيادات نتيجة قيام تجار الجملة بزيادة سعر البيع نحو جنيه في الخل و50 قرشا في العسل والمسلي.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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