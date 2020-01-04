زيادات فى الخل والعسل والمسلى.. أسعار السلع الغذائية اليوم 4-1-2020

ارتفعت أسعار بيع 3 سلع غذائية دفعة واحدة اليوم؛ حيث شهد الخل زيادة جنيهين والعسل والمسلى جنيه واحد، وذلك خلال رصد «المال» لبورصة أسعار السلع الغذائية في الأسواق، اليوم السبت 4ـ1ـ2020.

وجاءت الأسعار كالتالي: تراوح سعر السكر 1 ك من 9.5 إلى 10 جنيهات، والمكرونة 1 ك من 7.5 إلى 10 جنيهات، والأرز 1 ك من 7 إلى 22 جنيهًا، بحسب محمد مسعود، تاجر سلع غذائية.

وسجلت عبوة المسلى الصناعى 800 جرام من 18 إلى 20 جنيها، وزيت خليط 1 لتر من 16 إلى 23.5 جنيه.

وبلغت أسعار الشاي عبوة 40 جرامًا من 3.5 إلى 5 جنيهات، والخل 900 مللى من 8 إلى 11 جنيها، وعبوة عسل أسود 250 جرامًا من 9 إلى 15 جنيهًا.

من جهته، قال زكريا عبد الستار إن تلك الزيادات نتيجة قيام تجار الجملة بزيادة سعر البيع نحو جنيه في الخل و50 قرشا في العسل والمسلي.