زيادات فولفو تلامس مستوى 730 ألف جنيه خلال النصف الأول

أحمد شوقيشهدت أسعار العلامة السويدية فولفو، خلال النصف الأول من العام الحالي، زيادات وصلت في بعض الطرازات إلى 730 ألف جنيه، فقد ارتفعت الفئة الثالثة من فولفو XC90 إلى نحو 2 مليون جنيه خلال يوليو الحالي، مقابل 1,2 مليون جنيه فى يناير 2017، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 58,4%. أما الفئة الأولى من السيارة فا

أحمد شوقي

شهدت أسعار العلامة السويدية فولفو، خلال النصف الأول من العام الحالي، زيادات وصلت في بعض الطرازات إلى 730 ألف جنيه، فقد ارتفعت الفئة الثالثة من فولفو XC90 إلى نحو 2 مليون جنيه خلال يوليو الحالي، مقابل 1,2 مليون جنيه فى يناير 2017، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 58,4%. أما الفئة الأولى من السيارة فارتفعت بواقع 630 ألف جنيه لتصل إلى 1,7 مليون جنيه، مقابل مليون جنيه، بنسبة ارتفاع 60%.





كما ارتفعت فولفو S80 بواقع 40 ألف جنيه لتصل إلى 698 ألف جنيه، مقابل 658 ألفًا، بنسبة ارتفاع 6,1%.

في المقابل تراجعت فولفو XC60 بواقع 60 ألف جنيه لتصل إلى 1030 ألف جنيه، مقابل 1090 ألف جنيه، بنسبة انخفاض 5.5%.

واستقر سعر فولفو S60 عند 648 ألف جنيه للفئة الأولى، و748 ألف جنيه للفئة الأعلى، كما استقر سعر فولفو S90 عند 1380 ألف جنيه للفئة A/T MOM 5 Seats كما توقف سعر A/T Ins 5 Seats 4WD عند 1690 ألف جنيه.

ويرى خبراء بسوق السيارات أن الزيادات التي يقرها وكلاء العلامات التجارية الفاخرة لا تؤثر على مستوى عليها؛ لأنها تستهدف بشكل رئيسي العملاء ذوي الدخول المرتفعة؛ بخلاف السيارات الاقتصادية التي تستهدف الشرائح الاجتماعية متوسطة ومنخفضة الدخول الذين تتأثر قراراتهم الشرائية بتذبذبات الأسعار.

وقال مصدر بشركة عز العرب، وكيل فولفو، إنه تمّت مراجعة أسعار العلامة السويدية على ضوء التغيرات التي شهدتها السوق المصرية خلال الشهور الماضية.

وأضاف أن الشركة تستعد لطرح دفعة جديدة من فولفو S90؛ موديل 2017 قريبًا في السوق؛ حيث لا تتوفر حاليًّا بمعارض الشركة، بخلاف الطرازات الأخرى.