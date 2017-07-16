سيــارات

زيادات فورد تصل لـ 44 ألف جنيه بالنصف الأول

أحمد شوقيسجلت العديد من سيارات "فورد" زيادات تتراوح بين 4 آلاف و44 ألف جنيه، خلال النصف الأول من العام الجاري، وفق القوائم السعرية للعلامة الأمريكية، خلال يناير ويوليو من 2017.وسجلت فورد كوجا Titanim أعلى زيادة بواقع 44 ألف جنيه، لتصل إلى 664 ألف جنيه خلال يوليو الجاري، مقابل 620 ألف خلال يناير
16 يوليو، 2017 16 يوليو، 2017

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أحمد شوقي

سجلت العديد من سيارات “فورد” زيادات تتراوح بين 4 آلاف و44 ألف جنيه، خلال النصف الأول من العام الجاري، وفق القوائم السعرية للعلامة الأمريكية، خلال يناير ويوليو من 2017.

وسجلت فورد كوجا Titanim أعلى زيادة بواقع 44 ألف جنيه، لتصل إلى 664 ألف جنيه خلال يوليو الجاري، مقابل 620 ألف خلال يناير الماضي، بنسبة ارتفاع 7,1%، وسجلت فورد إيكو سبورت Trend Base أقل زيادة بواقع 4 آلاف لتصل إلى 358 ألف جنيه مقابل 354 ألفًا، بنسبة ارتفاع 1,1%، ولم تشهد فورد فيوجن اية تغيرات في الأسعار وكذلك فورد إيكو سبورت Titanim.

وارتفعت أسعار فورد فوكاس بجميع فئاتها بما يتراوح بين 5 آلاف و25 ألف جنيه، بنسب ارتفاع تراوحت بين 1,7 و7,6%، كما شهدت فورد كوجا زيادات بقيمة 24-44 ألف جنيه بنسب ارتفاع تتراوح بين 4,2 و7,1 ألف جنيه.

ويوضح الجدول التالي التغيرات بأسعار طرازات فورد الملاكي خلال النصف الأول من العام الجاري:

الطراز

الفئة

سعر يناير 2017 بالألف جنيه

سعر يوليو 2017 بالألف جنيه

قيمة التغير بالألف جنيه

نسبة التغير %

فوكاس

H/B Base           

285

290

5

1,7

Base

290

295

5

1,7

H/B Trend

310

324

14

4,5

Trend

315

329

14

4,4

H/B Sport

330

355

25

7,6

Sport

335

360

25

7,5

H/B Titanim

370

395

25

6,7

Titanim

375

400

25

6,7

فيوجن

Trend

540

540

0

0

Sport

600

600

0

0

Titanim

665

665

0

0

H/B Titanim

680

680

0

0

كوجا

Trend

510

535

25

4,9

Sport

575

599

24

4,2

Titanim

620

664

44

7,1

إيكو سبورت

Trend Base            

354

358

4

1,1

Titanim

389

389

0

0

فيستا

M/T

225

 

Titanim

225

إعداد “المال”                         المصدر: القوائم السعرية لفورد.. وتقرير “أميك”

يذكر أن فورد تمكنت خلال الشهور الخمسة الأولى العام الجاري، من زيادة مبيعاتها إلى 1225 وحدة، مقابل 465 وحدة، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة 760 سيارة، بنسبة نمو 164%، لتحتل المركز الحادي عشر على قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا بحصة سوقية 2,4% مقابل 0,5%.

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