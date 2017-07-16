زيادات فورد تصل لـ 44 ألف جنيه بالنصف الأول

أحمد شوقي
سجلت العديد من سيارات “فورد” زيادات تتراوح بين 4 آلاف و44 ألف جنيه، خلال النصف الأول من العام الجاري، وفق القوائم السعرية للعلامة الأمريكية، خلال يناير ويوليو من 2017.
وسجلت فورد كوجا Titanim أعلى زيادة بواقع 44 ألف جنيه، لتصل إلى 664 ألف جنيه خلال يوليو الجاري، مقابل 620 ألف خلال يناير الماضي، بنسبة ارتفاع 7,1%، وسجلت فورد إيكو سبورت Trend Base أقل زيادة بواقع 4 آلاف لتصل إلى 358 ألف جنيه مقابل 354 ألفًا، بنسبة ارتفاع 1,1%، ولم تشهد فورد فيوجن اية تغيرات في الأسعار وكذلك فورد إيكو سبورت Titanim.
وارتفعت أسعار فورد فوكاس بجميع فئاتها بما يتراوح بين 5 آلاف و25 ألف جنيه، بنسب ارتفاع تراوحت بين 1,7 و7,6%، كما شهدت فورد كوجا زيادات بقيمة 24-44 ألف جنيه بنسب ارتفاع تتراوح بين 4,2 و7,1 ألف جنيه.
ويوضح الجدول التالي التغيرات بأسعار طرازات فورد الملاكي خلال النصف الأول من العام الجاري:
الطراز
الفئة
سعر يناير 2017 بالألف جنيه
سعر يوليو 2017 بالألف جنيه
قيمة التغير بالألف جنيه
نسبة التغير %
فوكاس
H/B Base
285
290
5
1,7
Base
290
295
5
1,7
H/B Trend
310
324
14
4,5
Trend
315
329
14
4,4
H/B Sport
330
355
25
7,6
Sport
335
360
25
7,5
H/B Titanim
370
395
25
6,7
Titanim
375
400
25
6,7
فيوجن
Trend
540
540
0
0
Sport
600
600
0
0
Titanim
665
665
0
0
H/B Titanim
680
680
0
0
كوجا
Trend
510
535
25
4,9
Sport
575
599
24
4,2
Titanim
620
664
44
7,1
إيكو سبورت
Trend Base
354
358
4
1,1
Titanim
389
389
0
0
فيستا
M/T
–
225
–
–
Titanim
225
–
–
–
إعداد “المال” المصدر: القوائم السعرية لفورد.. وتقرير “أميك”
يذكر أن فورد تمكنت خلال الشهور الخمسة الأولى العام الجاري، من زيادة مبيعاتها إلى 1225 وحدة، مقابل 465 وحدة، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة 760 سيارة، بنسبة نمو 164%، لتحتل المركز الحادي عشر على قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا بحصة سوقية 2,4% مقابل 0,5%.