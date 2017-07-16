زيادات فورد تصل لـ 44 ألف جنيه بالنصف الأول

أحمد شوقيسجلت العديد من سيارات "فورد" زيادات تتراوح بين 4 آلاف و44 ألف جنيه، خلال النصف الأول من العام الجاري، وفق القوائم السعرية للعلامة الأمريكية، خلال يناير ويوليو من 2017.وسجلت فورد كوجا Titanim أعلى زيادة بواقع 44 ألف جنيه، لتصل إلى 664 ألف جنيه خلال يوليو الجاري، مقابل 620 ألف خلال يناير

أحمد شوقي

سجلت العديد من سيارات “فورد” زيادات تتراوح بين 4 آلاف و44 ألف جنيه، خلال النصف الأول من العام الجاري، وفق القوائم السعرية للعلامة الأمريكية، خلال يناير ويوليو من 2017.

وسجلت فورد كوجا Titanim أعلى زيادة بواقع 44 ألف جنيه، لتصل إلى 664 ألف جنيه خلال يوليو الجاري، مقابل 620 ألف خلال يناير الماضي، بنسبة ارتفاع 7,1%، وسجلت فورد إيكو سبورت Trend Base أقل زيادة بواقع 4 آلاف لتصل إلى 358 ألف جنيه مقابل 354 ألفًا، بنسبة ارتفاع 1,1%، ولم تشهد فورد فيوجن اية تغيرات في الأسعار وكذلك فورد إيكو سبورت Titanim.

وارتفعت أسعار فورد فوكاس بجميع فئاتها بما يتراوح بين 5 آلاف و25 ألف جنيه، بنسب ارتفاع تراوحت بين 1,7 و7,6%، كما شهدت فورد كوجا زيادات بقيمة 24-44 ألف جنيه بنسب ارتفاع تتراوح بين 4,2 و7,1 ألف جنيه.

ويوضح الجدول التالي التغيرات بأسعار طرازات فورد الملاكي خلال النصف الأول من العام الجاري: