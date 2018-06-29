زيادات رسوم رخص السيارات وجواز السفر وخطوط المحمول تدخل حيز التنفيذ

متابعاتوقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 153 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، يتضمن التعديل فرض رسم تنمية موارد قدره 200 جنيه على جوازات السفر و500 جنيه على إقامة الأجانب و10 ألاف جنيه على

متابعات

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 153 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، يتضمن التعديل فرض رسم تنمية موارد قدره 200 جنيه على جوازات السفر و500 جنيه على إقامة الأجانب و10 ألاف جنيه على طلب الحصول على الجنسية المصرية و2500 جنيه على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة وألف جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة وكذلك فرض رسم تنمية على رخصة تسيير السيارات ورخص استغلال المحجر وخطوط المحمول.

كما نص التعديل على تخصيص 5 % من أي إيرادات رسم تنمية الموارد المالية للدولة لصالح تعويضات الشهداء.

نشر القانون في الجريدة الرسمية.



وأبرز ما نشرته الجريدة الرسمية أيضا فرض 50 جنيها عند شراء خط محمول و10 جنيهات تدفع شهريا عند سداد الفاتورة لخط المحمول





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