زيادات رسمية في أسعار سيارات «هيونداي أكسنت RB» تصل إلى 15 ألف جنيه

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 244.9 ألف جنيه

أخطرت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» فى مصر، شبكة موزعيها المعتمَدين بزيادة أسعار سيارات «هيونداي أكسنت RB» بقيمة بلغت 15 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «هيونداى»، قفزت أسعار طرازات «أكسنت RB» الفئة الأولى «GL» إلى 244.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 229.9 ألف سابقًا.

وصعدت أسعار سيارات «هيونداي أكسنت RB» الفئة الثانية «GL SR» إلى 254.9 ألف جنيه، مقابل 239.9 ألف.

وارتفعت أسعار طرازات «أكسنت RB» الفئة الثالثة «GL DAB+ABS» إلى 260.9 ألف جنيه، بدلًا من 245.9 ألف.

وارتفع سعر سيارات «أكسنت RB» الفئة الرابعة «GL HL» إلى 280.9 ألف جنيه، مقابل 265.9 ألف.

ينتمي طراز «أكسنت RB» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 125 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.