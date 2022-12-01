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زيادات رسمية في أسعار سيارات «نيسان صني وسنترا».. تعرف على التفاصيل

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تقدم طرازات «صني» بأسعار تصل إلى 376 ألف جينه

زيادات رسمية في أسعار سيارات «نيسان صني وسنترا».. تعرف على التفاصيل
المال - خاص

المال - خاص

11:36 ص, الخميس, 1 ديسمبر 22

أرسلت شركة «نيسان مصر» لشبكة موزعيها المعتمدين، اليوم، القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات جديدة في أسعار سيارات نيسان صني وسنترا بقيمة تتراوح بين 4 إلى 5 آلاف جنيه لبعض الفئات.

أسعار نيسان صني

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
M/T306.4310.4
A/T337.5341.5
A/T EX358362
A/T SUPER SALOON372376
القيمة بالألف جنيه

وينتمي طراز «صني» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أتوماتيك.

أسعار نيسان سنترا

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
Base451.5456.5
Upper479.5484.5
Premium without Folding Mirror508.4513.4
Premium With Folding Mirror512.4517.4
القيمة بالألف جنيه

وتنتمي «سنترا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 118 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أتوماتيك.

المال - خاص

المال - خاص

11:36 ص, الخميس, 1 ديسمبر 22