زيادات رسمية في أسعار سيارات «نيسان صني وسنترا».. تعرف على التفاصيل

أرسلت شركة «نيسان مصر» لشبكة موزعيها المعتمدين، اليوم، القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات جديدة في أسعار سيارات نيسان صني وسنترا بقيمة تتراوح بين 4 إلى 5 آلاف جنيه لبعض الفئات.

أسعار نيسان صني

الفئة السعر القديم السعر الجديد M/T 306.4 310.4 A/T 337.5 341.5 A/T EX 358 362 A/T SUPER SALOON 372 376 القيمة بالألف جنيه

وينتمي طراز «صني» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أتوماتيك.

أسعار نيسان سنترا

الفئة السعر القديم السعر الجديد Base 451.5 456.5 Upper 479.5 484.5 Premium without Folding Mirror 508.4 513.4 Premium With Folding Mirror 512.4 517.4 القيمة بالألف جنيه

وتنتمي «سنترا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 118 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أتوماتيك.