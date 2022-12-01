زيادات رسمية في أسعار سيارات «نيسان صني وسنترا».. تعرف على التفاصيل

أرسلت شركة «نيسان مصر» لشبكة موزعيها المعتمدين، اليوم، القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات جديدة في أسعار سيارات نيسان صني وسنترا بقيمة تتراوح بين 4 إلى 5 آلاف جنيه لبعض الفئات.
أسعار نيسان صني
|الفئة
|السعر القديم
|السعر الجديد
|M/T
|306.4
|310.4
|A/T
|337.5
|341.5
|A/T EX
|358
|362
|A/T SUPER SALOON
|372
|376
وينتمي طراز «صني» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أتوماتيك.
أسعار نيسان سنترا
|الفئة
|السعر القديم
|السعر الجديد
|Base
|451.5
|456.5
|Upper
|479.5
|484.5
|Premium without Folding Mirror
|508.4
|513.4
|Premium With Folding Mirror
|512.4
|517.4
وتنتمي «سنترا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 118 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أتوماتيك.