زيادات رسمية في أسعار سيارات «ميتسوبيشي إكسباندر».. تعرف على التفاصيل

لتباع للمستهلك من 325 إلى 350 ألف جنيه لمختلف الفئات

أخطرت شركة «دايموند موتورز» الوكيل الحصري للعلامة التجارية «ميتسوبيشي» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين- بزيادة أسعار سيارات «ميتسوبيشي إكسباندر»، بقيمة بلغت 5000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ووفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن «ميتسوبيشي»، قفزت أسعار سيارات «إكسباندر» الفئة الأولى «Midline» إلى 325 ألف جنيه، مقارنة بنحو 320 ألفًا سابقًا.

وارتفعت أسعار طرازات «إكسباندر» الفئة الثانية «Highline» إلى 350 ألف جنيه، بدلًا من 345 ألفًا.

وينتمى طراز «إكسباندر» لفئة السيارات متعددة الأغراض «MPV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 104 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات “أتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «ميتسوبيشى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 13.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.