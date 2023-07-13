زيادات رسمية في أسعار سيارات «شيفروليه الدبابة».. تعرف على التفاصيل

أرسلت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي»، لشبكة موزعيها المعتمدين، اليوم، القائمة السعرية الجديدة التي تضمنت زيادات طفيفة في أسعار طرازات شيفروليه الدبابة «البيك أب» بقيمة تتراوح بين 1500 إلى 2000 جنيه لبعض الفئات المطروحة في السوق المحلية.

فى المقابل، استقرت «المنصور للسيارات» على أسعار شاحنات الجامبو وسيارات الفان عند مستوياتها دون تغير خلال الشهر الحالي.

وتوضح القائمة التالية، أحدث أسعار سيارات شيفروليه النقل «البيك أب – الجامبو – الفان» خلال يوليو 2023:

وتوضح القائمة التالية الأسعار السابقة لسيارات شيفروليه النقل بمختلف فئاتها: