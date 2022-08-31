زيادات رسمية في أسعار سيارات «شيري أريزو 5» تصل إلى 15 ألف جنيه

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر، زيادة أسعار سيارات شيري أريزو 5 موديل 2023 بقيمة بلغت 15 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

وارتفعت أسعار طرازات شيري أريزو 5 الفئة الأولى «M/T» بقيمة بلغت 265 ألف جنيه، مقابل 250 ألفًا سابقًا.

وصعدت أسعار سيارات «أريزو 5» الفئة الثانية «A/T» إلى 295 ألف جنيه، مقارنة بنحو 280 ألفًا.

وقفزت أسعار طرازات «أريزو 5» الثالثة «H/L» إلى 310 آلاف جنيه، مقابل 295 ألفًا.

وينتمي طراز «أريزو 5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «شيري»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة تستغرق 11.5 ثانية.

ويبلغ معدل متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تقدم سيارات شيري أريزو 5- الفئة الأولى «M/T»- ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «عدد 2 وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD- برنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP- نظام مراقبة الجر TCS- نظام إيموبليزر ضد السرقة أماكن تثبيت لمقعد الأطفال».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، من أبرزها «مثبت سرعة- حساسات ركن خلفية- إمكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح- مصابيح أمامية هالوجين- مصابيح خلفية LED- مرايات جانبية كهربائية- زجاج كهربائي إمكانية ضبط مستوى المقاعد الأمامية “يدوي”- طي المقاعد الخلفية- مكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية- وجنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «مكبرات صوتية – عجلة قيادة متعددة الوظائف – مداخل AUX ومدخلUSB – التحكم في الراديو من خلال عجلة القيادة».

فى المقابل، زودت طرازات «أريزو 5» – الفئة الثانية – «A/T» بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة في الفئة السابقة، إضافة إلى أن تلك الفئة زودت بناقل حركة سباعى السرعات “أوتوماتيك”.

ودعمت سيارات شيرى أريزو 5 – الفئة الثالثة «H/L» – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «فتحة سقف – كاميرا خلفية – شاشة وسائط 7 بوصة – فرش جلد – خاصية إنذار عدم ربط حزام الأمان لكرسي السائق، وغيرها».