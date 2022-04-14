زيادات رسمية في أسعار سيارات «سوزوكي» تصل إلى 68 ألف جنيه

تقدم طرازات «فيتارا» بأسعار تبدأ من 434.9 ألف جنيه

أرسلت شركة «مودرن موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سوزوكي» في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات سوزوكي بقيمة تتراوح بين 22 إلى 68 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال أبريل الحالى.

وتوضح القائمة التالية؛ أحدث أسعار سيارات «سوزوكي» في مصر:

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، اعتلت العلامة اليابانية «سوزوكى» صدارة مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» في مصر بعدما استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من نتائج أعمال القطاع بنسبة بلغت 13.1% بإجمالى بيع 4787 مركبة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.