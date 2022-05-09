زيادات رسمية في أسعار سيارات «سكودا كودياك» تصل إلى 250 ألف جنيه

أخطرت «كيان إيجيبت»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سكودا» فى مصر، شبكة موزعيها المعتمدين – اليوم – بزيادة أسعار سيارات «سكودا كودياك» بقيمة تتراوح بين 150 إلى 250 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال مايو الحالى.

ارتفعت أسعار سيارات «سكودا كودياك» الفئة الأولى «Dynamic» إلى 800 ألف جنيه، مقارنة بنحو 650 ألفًا.

وقفزت أسعار طرازات «كودياك» الفئة الثانية «Ambition» إلى 895 ألف جنيه، مقابل 730 ألفًا.

وصعدت أسعار سيارات «كودياك» الفئة الثالثة «Style» إلى 965 ألف جنيه، بدلًا من 780 ألفًا.

وحددت أسعار سيارات «كودياك» الفئة الرابعة «Sport line» بنحو مليون جنيه، بدلًا من 820 ألفًا.

وارتفع سعر «كودياك» الفئة الخامسة «L&K» إلى مليون و50 ألف جنيه، مقارنة بنحو 835 ألفًا.

وصعدت أسعار سيارات «كودياك» الفئة السادسة «TSI AWD» إلى مليون و200 ألف جنيه، مقابل 950 ألفًا.

تقدم طرازات «سكودا كودياك» عبر إصدارين فى السوق المحلية -«النسخة الأولى»- مدعومة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

يتوافر الإصدار الثاني من طرازات «سكودا كودياك» بمحرك سعة 2000 سي سي، يولد قوة 180 “حصان”، وعزم أقصي للدوران 330 نيوتن / متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.