أرسلت الشركة «المصرية الأوروبية للسيارات»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «ستروين» في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات «ستروين C3 هاتشباك» بقيمة بلغت 35 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

وارتفعت أسعار طرازات «ستروين C3» الفئة الأولى «Feel» إلى 339.9 ألف جنيه، بدلًا من 304.9 ألف.

وقفزت أسعار سيارات «ستروين C3» الفئة الثانية «Shine» إلى 389.9 ألف جنيه، مقابل 354.9 ألف.

ينتمي طراز «ستروين C3» لفئة الهاتشباك، مزودة بمحرك ثلاثي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، يخرج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.