زيادات رسمية في أسعار سيارات «جاك JS3».. تعرف على التفاصيل

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 267.9 ألف جنيه

أرسلت المجموعة العربية المتحدة «القصراوى جروب»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «جاك، وجولدن دراجون» في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين- القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات «جاك JS3» بقيمة بلغت 7900 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

صعدت أسعار سيارات «جاك JS3» الفئة الأولى «SMART» إلى 267.9 ألف جنيه، بدلًا من 260 ألفًا سابقًا.

وارتفعت أسعار الفئة الثانية «Topline» إلى 289.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 282 ألفًا.

ينتمي طراز «JAC JS3» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 115 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من طراز “CVT”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «جاك»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.