سيــارات

زيادات رسمية في أسعار سيارات «تويوتا راش» تصل إلى 20 ألف جنيه

تقدم بأسعار تبدأ من 365 ألف جنيه
أحمد عوض 6:05 م, الأربعاء, 6 أبريل 22 6:05 م, الأربعاء, 6 أبريل 22

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أقرّت شركة «تويوتا إيجيبت»، الوكيل المحلي للعلامة اليابانية في مصر، زيادات في أسعار سيارات «تويوتا راش» بقيمة بلغت 20 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ارتفعت أسعار طرازات «تويوتا راش» الفئة الأولي «F/O» إلى 365 ألف جنيه، مقابل 345 ألفًا سابقًا.

وقفزت أسعار «راش» الفئة الثانية «H/L» إلى 390 ألف جنيه، بدلًا من 370 ألفًا.

ينتمي طراز «راش» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، سعة (7 مقاعد)، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 103 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 136 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أتوماتيك.

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وطبقًا للبيانات المعلنة عن «تويوتا»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الخلفى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة، فى غضون 13 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات تويوتا راش موديل 2022

تقدم سيارات «تويوتا راش» موديل 2022- الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومن أبرزها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC، وبرنامج التوزان الإلكتروني، وحساسات ركن خلفية».

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زُودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات «مصابيح ضباب أمامية مدعمة بإضاءة LED، والنظام الذكي لركن السيارة، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، وكاميرا خلفية، ومكيف هواء أتوماتيك، وجنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من «عدد 6 مكبرات صوتية- بلوتوث- DVD، ومدخل- USB وغيرها».

دعمت طرازات «تويوتا راش 2022»- الفئة الثانية- بكل المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «جنوط رياضية 17 بوصة، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وعدد 8 مكبرات صوتية، وغيرها».

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بقلم أحمد عوض

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