أقرّت شركة «مانسكو»، الوكيل الحصري للعلامة التجارية «بيجو» في مصر، زيادات في أسعار سيارات «بيجو 3008» بقيمة بلغت 59 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

وقفزت أسعار طرازات «بيجو 3008» الفئة الأولى «Active Pack»إلى 588 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 529 ألفًا و990 جنيهًا.

وارتفع سعر سيارات «بيجو 3008» الفئة الثانية «Allure Pack» إلى 638 ألفًا و990 جنيهًا، مقابل 579 ألفًا و990 جنيهًا.

وحددّت طرازات «بيجو 3008» الفئة الثالثة «GT» بسعر 713 ألفًا و990 جنيهًا، مقارنة بنحو 654 ألفًا و990 جنيهًا.

وقدّرت سيارات «بيجو 3008» الفئة الرابعة «GT – Red interior» بنحو 718 ألفًا و990 جنيهًا، مقابل 659 ألفًا و990 جنيهًا.

وينتمي طراز «بيجو 3008» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 165 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «بيجو»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى مدة زمنية 8.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.