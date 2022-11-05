زيادات رؤوس الأموال في شركات البورصة المصرية تُسجل 2.4 مليار جنيه الأسبوع الماضي

سجلت زيادات رؤوس الأموال في البورصة المصرية حوالي 2.4 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وشملت كل أنواع الزيادات .

وجاءت القيمة المسجلة خلال الأسبوع الماضي منخفضة بالنسبة للأسبوع السابق لهُ والذي بلغت خلالهُ حوالي 3.7 مليار جنيه .

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة تباين في الأداء خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، الذي انتهت تداولاته أمس الخميس، وسط مشتريات للمستثمرين الأجانب، وبيع للمصريين والعرب.

وأعلن البنك المركزي، مؤخرا، تبني نظام سعر صرف مرن يعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب.

وارتفع مؤشر “egx30″ الرئيسي، على مدار الأسبوع الماضي، بنسبة 1.72% ليصل إلى 11262 نقطة، بينما تراجع ” egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.27% إلى 2213 نقطة، و” egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.55% إلى 3226 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 17 مليار جنيه، خلال الأسبوع، ليصل إلى مستوى 763.1 مليار جنيه.