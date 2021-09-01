بورصة وشركات

زيادات رؤوس الأموال في البورصة المصرية تُسجل 5 مليارات جنيه خلال أغسطس الماضي

لصالح 4 كيانات
أسماء السيد 8:50 م, الأربعاء, 1 سبتمبر 21 8:50 م, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

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سجلت زيادات رءوس الأموال في البورصة المصرية حوالي 5 مليارات جنيه خلال تعاملات شهر أغسطس الماضي، موزعة على 4 كيانات مقيدة.

وجاءت القيمة الأكبر لصالح بنك “التجاري الدولي” بقيمة 4.9 مليار جنيه، فيما بلغت حجم زيادة رأس المال لصالح شركة وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري حوالي 99.8 مليون جنيه.

فيما بلغت زيادة  رأس المال المهندس للتأمين حوالي 47.5 مليون  جنيه، وزيادة رأس مال شركة الأولى للاستثمار العقاري بقيمة 1.3 مليون جنيه .

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ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، فقد جاءت القيمة الإجمالية لرأس المال خلال شهر اغسطس مماثلة لنفس القيمة التي تمت خلال شهر يوليو السابق لهُ .

تجدر الإشارة إلي أن مؤشرات البورصة المصرية سجلت ارتفاعات جماعية خلال شهر أغسطس المنقضي مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب، وذلك بحسب تقرير صادر عن مركز المعلومات.

وارتفع مؤشر “egx30” بنسبة 3.74% ليصل إلى مستوى 11143 نقطة، ومؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 6.51% إلى 2943 نقطة، ومؤشر “EGX100” الأوسع نطاقا بنسبة 5.47% إلى 3946 نقطة.

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وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 4.47% ما يعادل 31 مليار جنيه ليغلق عند 733 نقطة.

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بقلم أسماء السيد

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