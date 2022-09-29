زيادات رؤوس الأموال في البورصة المصرية تُسجل 20.4 مليار جنيه منذ بداية 2022

بلغت قيمة زيادات رؤوس الأموال للشركات المقيدة في البورصة المصرية حوالي 20.4 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري 2022 وحتى شهر سبتمبر، وشملت جميع أنواع الزيادات.

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية فقد توزعت تلك القيمة بواقع 4.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، وبقيمة 1.8 مليار جنيه بالربع الثاني وبنحو 14.4 مليار جنيه بالربع الثالث.

وخلال الربع الثالث أجرت حوالي 15 شركة مقيدة زيادات رؤوس أموال نقدية كان على رأسها بنك التجاري الدولي – مصر بحوالي 10 مليارات جنيه، وشركة دايس للملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار جنيه.

وكان البنك التجاري الدولي – مصر قد تقدم ببداية الشهر الجاري للبورصة المصرية، بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر.

وستكون أن الزيادة من 19.8 مليار جنيه إلى 29.8 مليار جنيه بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه بإصدار عدد مليار سهم توزع كأسهم مجانية بقيمة أسمية للسهم قدرها 10 جنيهات تمويلا من رصيد الاحتياطي العام وفقا للقوائم المالي للبنك في 31 ديسمبر 2021.

وأوضحت البورصة المصرية حينها، أن المستندات المقدمة من البنك جار دراستها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.